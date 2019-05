Verdachte fatale burenruzie blijft vastzitten

De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn buurman tijdens een ruzie in september in Den Haag, blijft in de cel zitten. Volgens de 28-jarige Jerry van den B. viel de buurman hem thuis aan en moest hij zich wel verdedigen. Een vorige maand uitgevoerde reconstructie zou zijn verhaal ondersteunen, meent hij. De rechtbank ging daar echter niet in mee en besloot dat hij vast blijft zitten. „Het gaat om een zeer ernstig delict”, aldus de rechtbank.

De fatale burenruzie was in de Albardastraat in Den Haag. De mannen kenden elkaar nog niet zo goed en waren die avond bij elkaar wat gaan drinken. Er werd heel veel alcohol gedronken en het liep uit de hand. Volgens Van den B. viel de 46-jarige Hagenaar hem aan toen hij de buurman vertelde dat hij naar huis moest omdat hij wilde gaan slapen.

„Ik ben blij dat die reconstructie is geweest”, zei de verdachte dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank in Den Haag. „Ik moest handelen, ik heb deze situatie niet uitgezocht.”

De officier van justitie meende echter dat de reconstructie Van den B. niet per se vrijpleit. Er zijn nog wat vraagtekens volgens haar. Onder meer een deskundige op het gebied van bloedspatten gaat de situatie bekijken, mogelijk wordt er dan duidelijk of de verdachte uit noodweer handelde.

In de rechtbank waren de familie van de verdachte en die van het slachtoffer opnieuw nadrukkelijk uit elkaar gezet. Tussen beide families zit veel spanning en woede, zei de rechter al tijdens een vorige zitting. De zaak wordt 16 juli inhoudelijk behandeld.