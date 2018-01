Verdachte fatale brand Diemen bekent

Gilermo I. heeft bekend dat hij een van de daders is die de brand heeft aangestoken in een flat in Diemen in juli vorig jaar. Daarbij kwam een 27-jarige man om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft I. opgebiecht dat hij brand heeft gesticht in de woning van zijn zus, medeverdachte Simona I.

Dat bleek tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam. „Hij heeft gezegd dat hij wel wat meer wil zeggen, maar dat de bal eerst bij anderen ligt”, zei de officier van justitie. Daarmee doelt de verdachte op zijn 23-jarige zus en op de 26-jarige Rachied V., die eveneens vastzit in deze zaak.

Het OM vermoedt dat de brand is aangestoken omdat zijn zus de verzekering wilde oplichten. Ze was zelf in de betreffende nacht niet aanwezig en zou waardevolle spullen in veiligheid hebben gebracht.

Gilermo I. moet zelf donderdag voor de rechtbank verschijnen, samen met Rachied V.. De zaak van zijn zus diende dinsdag, maar ze was niet aanwezig. Ze heeft tot nu toe nog geen verklaring willen afleggen, evenals de andere verdachte.

De brand brak uit in de nacht van 18 op 19 juli in een studentenflat aan de Rode Kruislaan. Gilermo I. werd al daags na de brand aangehouden. Hij was te zien op camerabeelden, die aantonen dat twee mannen de brand stichten op de begane grond van de flat.

Het vuur bleef beperkt tot deze woning van Simona, maar de rook trok door de hele flat doordat een branddeur onklaar was geraakt en het centrale trappenhuis als een schoorsteen werkte. Het slachtoffer woonde op de twaalfde verdieping en werd een dag na de brand gevonden.