Verdachte fatale aanrijding Wijchen is 18-jarige Woerdenaar

De verdachte die dinsdagavond werd aangehouden na een fatale aanrijding eerder die avond in het Gelderse Wijchen, is een 18-jarige man uit Woerden. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Bij de aanrijding kwam een 42-jarige man uit Wijchen om het leven.

Het slachtoffer is volgens buurtbewoners met opzet overreden door de bestuurder van een Volkswagen Caddy, meldt Omroep Gelderland. Dat zou zijn gebeurd nadat de 42-jarige man de bestuurder aansprak op zijn rijgedrag. Het slachtoffer zou zeker twintig meter zijn meegesleurd en tot twee keer toe zijn overreden. De politie kan hier niets over zeggen. „We zijn nog bezig met het onderzoek”, aldus een politiewoordvoerder.

Wat de politie wel bekend heeft gemaakt is dat de bij de fatale aanrijding betrokken bestuurder er in eerste instantie vandoor ging. De aanrijding vond iets na 19.30 uur plaats aan de Ververt. Eerste hulp mocht niet meer baten; het slachtoffer overleed ter plaatse. In de zoektocht naar de bestuurder verstuurde de politie meerdere burgernetmeldingen en werd vanuit de lucht gekeken naar de vluchtende verdachte. Een motoragent kon de auto rond 20.15 uur staande houden in Beuningen, en na een korte achtervolging werd de 18-jarige man uit Woerden aangehouden.

De getuigen krijgen slachtofferhulp aangeboden.