Verdachte fataal ongeluk met grasmaaier voor rechter

De bestuurder van een grasmaaier die in september 2018 een dodelijk ongeluk veroorzaakte waardoor een 6-jarig meisje omkwam, moet zich donderdag voor de rechter verantwoorden.

Tijdens een schoolpauze speelde het meisje op een grasveld bij haar school in Kampen, toen ze onder de wielen van de achteruitrijdende machine terechtkwam. Ze overleed vijf dagen later aan haar verwondingen.

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte, Daniƫl V., dood door schuld ten laste gelegd. Uit onderzoek van de gemeente Kampen bleek eerder dat V. onvoldoende getraind was om de zware maaimachine te besturen. De machine stond niet meteen stil toen V. remde omdat hij een kind zag vallen.

De gemeente had geen afspraken gemaakt over grasmaaien tijdens de schoolpauzes en er was ook niets vastgelegd over toezicht op de kinderen tijdens het maaien. Sindsdien mag er tijdens pauzes niet meer worden gemaaid.