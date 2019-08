Verdachte ‘Facebookmishandeling’ voor rechter

Een 27-jarige man die in de nacht van 3 op 4 augustus in een huis in het centrum van Leiden werd opgepakt op verdenking van de mishandeling van een 8-jarige jongen, verschijnt woensdagmiddag voor de snelrechter in Den Haag. Beelden van de mishandelingen waren live te zien in een Facebookgroep. De verdachte, Bilal B., is de neef van het jongetje.

De politie kreeg meerdere meldingen over de livestream uit het hele land. Zij slaagde erin het adres te achterhalen op basis van enkele documenten die op de beelden te zien waren. Daarop stonden identiteitsgegevens.

De politie trof in de Leidse woning de verdachte en het slachtoffer aan. B. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en vertoefde tijdelijk in het huis. Het slachtoffertje werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het kind krijgt professionele hulp.

De rechter-commissaris bepaalde op 6 augustus dat B. in de cel moest blijven tot aan de zitting van woensdag. Snelrecht wordt toegepast als de situatie het toelaat, zegt het Openbaar Ministerie. De snelrechter is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarin het OM maximaal een jaar cel kan eisen. De rechter doet vrijwel altijd direct mondeling uitspraak.