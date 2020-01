Verdachte Enschedese moorden wil verklaring afleggen

De 33-jarige Dejan A., een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede in november 2018, heeft aangekondigd dat hij een eerste verklaring wil afleggen. Dat zei zijn advocaat dinsdag tijdens een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Almelo in de strafzaak tegen A. en vijf anderen.

Op 13 november vorig jaar werden de vier doodgeschoten slachtoffers gevonden in de growshop van een van hen. Dejan A., zijn vader Camil (58) en zijn broer Denis (31) zijn volgens het Openbaar Ministerie rechtstreeks betrokken bij de moorden. Twee andere mannen en een vrouw worden verdacht van medeplichtigheid. Dit drietal zou de wapens hebben geleverd dan wel daarin hebben bemiddeld.

De broers en vader A., Serviërs van geboorte, hebben tot dusver in alle talen gezwegen. Over de inhoud van Dejans aanstaande verklaring, die hij bij de recherche zal afleggen, wil zijn advocaat Roy van der Wal niet uitweiden. De raadsman wil meerdere getuigen door de onderzoeksrechter laten horen, die mogelijk een ander licht op de gewelddadige gebeurtenissen werpen dan justitie vermoedt.

De rechtbank zal de zaak naar verwachting komend voorjaar inhoudelijk behandelen.