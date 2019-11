Verdachte E. schoot Hümeyra van dichtbij dood

Verdachte Bekir E. schoot de 16-jarige Hümeyra van dichtbij met meerdere kogels dood, toen zij tijdens haar vlucht op de grond viel in de fietsenstalling. Ze draaide haar hoofd om toen E. boven haar stond en keek hem aan. Hij richtte zijn pistool op haar hoofd en schoot. Daarna stapte hij over haar lichaam heen en liep naar de uitgang.

Dat vertelden getuigen en het is te zien op beelden die zijn gemaakt door camera’s die daar hingen, zo schetste de rechtbankvoorzitter de gebeurtenissen. De beelden, die het Openbaar Ministerie eerder als „zeer schokkend” omschreef, werden niet vertoond in de rechtszaal. E. sprak later over een executie in een afgeluisterd gesprek. Volgens E. was het dat niet, maar gebruikte hij een verkeerd woord.

De mededelingen leidden tot emoties op de publieke tribune. De moeder van het slachtoffer op de publieke tribune kreeg het te kwaad en werd getroost.

Volgens de politie zijn er tenminste zeven kogels afgevuurd, maar volgens E. zaten er maar vijf kogels in zijn wapen. Hij droeg dat pistool bij zich, omdat hij zich bedreigd zou voelen door motorclubleden met wie hij een conflict zou hebben.