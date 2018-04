Verdachte dubbele roofmoord accepteert straf

De 43-jarige Maikel S. blijft erbij dat hij niets te maken heeft met de dood van twee senioren in de stad Groningen in 2013. Desondanks accepteert hij de hoge celstraf die de rechtbank hem heeft opgelegd, zei hij dinsdag in het gerechtshof in Leeuwarden.

De rechtbank in Groningen veroordeelde S. in 2016 tot een celstraf van twintig jaar voor doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een dubbele roofmoord en diende daarom hoger beroep in. Volgens S. vond zijn advocaat het niet verstandig om de celstraf aan te vechten.

S. wordt ervan verdacht dat hij op 18 januari 2013 Gudrun K├╝ster, een vrouw van 66 jaar, en later op de dag de 71-jarige man Trevor Griffiths om het leven heeft gebracht. Beide alleenstaande slachtoffers waren gewurgd.