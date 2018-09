„Verdachte dubbele moord ontoerekeningsvatbaar”

De 38-jarige man die ervan verdacht wordt op 14 december 2017 in Maastricht twee mensen te hebben vermoord, is volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat bleek woensdag tijdens een pro-formazitting van de rechtbank in Maastricht.

Osama I. wordt verdacht van dubbele moord, poging tot moord en een aantal mishandelingen. Op 14 december 2017 sneed hij een 46-jarige Egyptenaar de keel door na hem eerst meermaals gestoken te hebben in diens woning aan de Botsaartstraat.

Vervolgens sloeg hij toe in de Joseph Postmesstraat, waar hij een 57-jarige moeder en haar 21-jarige dochter neerstak. De moeder overleed ter plaatse. De dochter overleefde door het ingrijpen van een buurman. De verdachte liet eerder weten zich niets te kunnen herinneren en deed er verder het zwijgen toe.

Hij was niet aanwezig tijdens de zitting woensdag. De dochter van de gedode vrouw wil een confrontatie met de verdachte, maar advocaat Jules Heemskerk van I. verzette zich daartegen. Hij verwees daarbij naar het PBC-rapport. De rechtbank besloot dit verzoek op 16 november te behandelen tijdens een regiezitting.

De inhoudelijke zitting zal in februari plaatsvinden.