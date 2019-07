Verdachte dreigementen windparken weer vrij

Een 65-jarige vrouw uit Emmen is weer vrij nadat ze woensdag was aangehouden vanwege dreigbrieven die zijn verstuurd naar partijen die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenparken.

Volgens de politie is de vrouw verhoord en mocht ze daarna het politiebureau verlaten. De vrouw blijft nog wel verdachte in het onderzoek, maar er was geen reden om haar langer vast te houden.

De brieven waren gericht aan ondernemers en bestuurders. Agenten doorzochten dinsdag haar huis, woensdag meldde zij zich op last van de politie op het bureau. De politie heeft woensdagochtend nog zes huiszoekingen gedaan.