Verdachte douanier haven Rotterdam lang getapt

Een 49-jarige Rotterdammer die als douanier werkte in de haven van Rotterdam, is in verband met een onderzoek naar drugsinvoer en witwassen langdurig afgeluisterd door de politie. De apparatuur was verstopt in zijn hele woning, waar hij met zijn gezin woont, en auto. De officier van justitie citeerde dinsdag in de rechtbank in Rotterdam uitvoerig uit de vele opgenomen gesprekken, waaruit volgens haar de betrokkenheid van verdachte Gertie V. blijkt.

Donderdag komt het Openbaar Ministerie (OM) met een strafeis tegen V. Dan zullen de rechters eerst nog een tap beluisteren, die volgens V. en zijn advocaat onjuist is uitgewerkt.

Het OM beschuldigt V. ervan dat hij tussen 2011 en 2016 zich als douanier liet omkopen, grote bedragen heeft witgewassen en samen met anderen verdovende middelen heeft ingevoerd. De douanier zou ervoor hebben gezorgd dat containers waarin de drugs zaten, niet werden gecontroleerd.