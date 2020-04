Verdachte doodsteken vrouw in te water geraakte auto blijft vast

De man die ervan wordt verdacht een vrouw in een auto te hebben doodgestoken, blijft voorlopig in de cel. De auto werd eind vorig jaar uit de Nieuwe Maas in Rotterdam getakeld. De man zat ook in de auto, omstanders hadden hem op de kant geholpen.

De 38-jarige Fabian E. werd onderkoeld en met een steekwond in het ziekenhuis opgenomen. Pas uren later vertelde hij dat er nog iemand in de auto zat. Hij is toen aangehouden en blijft voorlopig vastzitten, oordeelde de rechtbank in Rotterdam vrijdag.

De vrouw had meer dan twintig steekwonden. Ook E. was gestoken, onder meer in de hartstreek. Wat er precies in de auto is voorgevallen en wat voor relatie de twee hadden, is niet duidelijk.

Een datum voor een volgende zitting is nog niet bekend.