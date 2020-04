Verdachte doodgestoken fietser Oss voorlopig vast

De 25-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch woensdag bepaald.

Het slachtoffer werd zondagmorgen naast zijn fiets gevonden op de kruising van de Julianasingel met de Doctor Saal van Zwanenbergsingel. Hij bezweek kort daarna aan zijn verwondingen.

Een paar uur later hield de politie een verwarde man aan op het station in Oss, na een melding. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en op zijn bagagedrager lag een mes. Het gaat om een man uit Heesch, een bekende van de politie. Hij was in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft zich verzet bij een arrestatie.

Het onderzoek naar wat er zondag precies is gebeurd, is nog in volle gang, zegt het Openbaar Ministerie. De recherche analyseert onder meer camerabeelden en hoort getuigen. „Veel vragen zijn nog onbeantwoord en daarom blijft het onderzoeksteam op zoek naar getuigen”, aldus het OM.