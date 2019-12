Verdachte dood baby Breda was agressief

Verdachte Kevin van den B., die in 2017 in Breda zijn zeven maanden oude baby dodelijk zou hebben mishandeld, heeft moeite zijn agressie te beheersen. Dat vertelde een psycholoog die hem onderzocht dinsdag tijdens de tweede dag van het proces.

Van den B. heeft ADHD en is verder onder meer egocentrisch en impulsief, stelde de psycholoog. Doordat hij niet goed meewerkte, is niet vast te stellen of Van den B. een persoonlijkheidsstoornis heeft of verminderd toerekeningsvatbaar is. Een behandeling is wel wenselijk, zei de psycholoog, maar om dwangverpleging te adviseren heeft ze meer informatie over hem nodig.

Ook zijn ex-vriendin, de moeder van de baby, vertelde over problemen. Zelf was ze dinsdag door ziekte niet bij het proces. Ze hekelde in een slachtofferverklaring vooral zijn verbale agressie. Hij zou onder meer dreigen.

Kevin van den B. ontkent dat hij de baby heeft mishandeld. Dinsdagmiddag komt de officier van justitie met de strafeis.