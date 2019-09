Verdachte doden zoon met zwaard voor rechter

Een 41-jarige man uit Arnhem moet zich vrijdag voor de rechtbank in Arnhem verantwoorden voor het doden van zijn 12-jarige zoon Bekiro en een poging ook zijn andere 15-jarige zoon om te brengen. Verdachte Tevfik G. wordt ervan beschuldigd dat hij op 22 december Bekiro met een zwaard in zijn hart stak. Dat gebeurde in hun huis in de wijk Malburgen. Zijn oudere broer wist te ontkomen toen G. met het zwaard ook achter hem aan kwam.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van doodslag en poging tot doodslag. De verdachte zou tijdens zijn daad psychotisch zijn geweest, zo hebben onderzoekers van het Pieter Baan Centrum geconcludeerd, bleek eerder op een inleidende zitting. Hij heeft verklaard dat hij stemmen hoorde en was overgenomen door de duivel, liet zijn advocaat toen weten.

G. is al eens eerder opgenomen in een psychiatrische instelling in Duitsland.