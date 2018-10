Verdachte doden vrouw Suriname terug in cel

De 37-jarige Sharied S., verdacht van het doden van zijn 29-jarige vriendin, is dinsdag opnieuw in de cel gezet, op last van de rechtbank in Lelystad. Het voorarrest van S. werd in februari onderbroken, onder meer omdat hij zwaar was mishandeld in het huis van bewaring. De man liep daarbij ernstig kaakletsel op.

De rechtbank zou de zaak tegen Almeerder S. - na enkele vertragingen - deze week inhoudelijk behandelen. Dinsdag bleek er een nieuwe kink in de kabel: S. ontsloeg vorige week zijn advocaat, wegens „een vertrouwensbreuk”. Zijn nieuwe advocaat heeft tijd nodig om zich de zaak eigen te maken.

S. en zijn vriendin waren in de zomer van 2015 op vakantie in Suriname. De vrouw verdronk in de Surinamerivier, volgens het Openbaar Ministerie door toedoen van haar partner. De politie ging aanvankelijk uit van een noodlottig ongeval. Later bleek dat er het nodige aan de hand was bij het stel. Kort voor haar dood heeft de vrouw een uitvaart- en een overlijdensrisicoverzekering afgesloten, met S. als begunstigde. Na de dood van de vrouw zou hij hebben geprobeerd geld te innen en documenten hebben vervalst. S. werd in mei 2017 opgepakt.

De rechtbank wees bij de beslissing S. weer vast te laten zetten op de belastende resultaten van het recente onderzoek, waaruit vervalsing van een kwitantie is gebleken. Dat legt nieuw gewicht in de schaal, vindt de rechter. De schorsing van het voorarrest was ook toegekend om S. in staat te stellen zijn verdediging voor te bereiden. Dit is niet van de grond gekomen.

In maart wil de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelen.