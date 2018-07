Verdachte doden vrouw sprong voor auto

De Rotterdammer die begin deze maand op de A27 gewond raakte omdat hij voor een auto sprong, is dezelfde persoon die vorige week is aangehouden omdat hij mogelijk te maken heeft met de dood van een 22-jarige vrouw in Hilversum.

Het lichaam van de vrouw uit Maastricht werd op 9 juli gevonden in een huis aan de Waldecklaan in Hilversum. Er zijn aanwijzingen dat zij enkele dagen eerder al was overleden. De eveneens 22-jarige man is drie dagen voordat zij werd gevonden, voor de auto gesprongen.

De vrouw is met geweld om het leven gebracht. De achtergrond van het misdrijf ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer. De man wordt verdacht van moord of anders doodslag.

Het lichaam van de vrouw werd door de brandweer gevonden. Zij gingen het huis binnen na een melding over een sissend geluid dat op gas leek. Het was meteen duidelijk dat ze door een misdrijf was overleden.