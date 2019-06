Verdachte doden vriendin wordt opgenomen

De 25-jarige Lorenzo S., die wordt verdacht van het doden van zijn vriendin afgelopen februari in Utrecht, wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Utrecht donderdag tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak.

S. was niet bij de zitting aanwezig, tientallen familieleden en vrienden van het 23-jarige slachtoffer wel. Snikkend hoorden zij de officier van justitie vertellen waar S. van wordt verdacht: het meerdere keren schoppen en slaan tegen het hoofd van zijn vriendin, waardoor zij enkele dagen later overleed.

De advocate van S. liet na afloop weten dat haar cliënt bewust heeft gekozen om niet naar de rechtbank te komen, onder meer omdat hij de confrontatie met de familie van het slachtoffer niet wil.

"S. ontkent dat hij haar heeft gedood. Hij heeft uitgebreid verklaard dat ze met haar hoofd op een tafel is gevallen. Dat zal hij later ook in de rechtbank doen, maar nog niet nu." Volgens de advocate sluiten de bevindingen van de patholoog de lezing van S. niet uit. S. is erg emotioneel door de zaak, stelt ze. "Hij voelt zich ook nabestaande."

Het was een rommelige zitting donderdag, waarbij de flinke groep bezoekers in de slechts korte tijd dat de zitting duurde, een paar keer de rechtszaal uit en weer in moest. Omdat er eerst nog een uitspraak in een andere zaak gedaan moest worden, omdat de officier van justitie een rapport niet had gelezen en dat snel nog moest doen. Bij een volgende schorsing - waarbij de rechtbank ging nadenken over het verzoek van het Openbaar Ministerie om S. in het PBC te plaatsten - stelde de rechtbankvoorzitter voor dat zij de zaal zouden verlaten en de rest kon blijven zitten.

De volgende, wederom inleidende zitting, is op 3 september.