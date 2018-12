„Verdachte doden scholiere stuurde dreigfoto met wapens”

De 31-jarige Bekir E., die ervan wordt verdacht de 16-jarige Humeyra op haar school te hebben doodgeschoten, had het meisje een dreigfoto gestuurd waarop hij met twee vuurwapens poseerde. Dat melden volgens De Telegraaf bronnen rond het onderzoek.

De vermoedelijke dader zou haar met een van die wapens hebben gedood. De scholiere meldde zich eerder met de foto bij de politie. Op de dag dat ze werd doodgeschoten zou Humeyra zich opnieuw bij de politie melden om te gaan praten over een tweede aangifte die ze deed wegens stalking. Ze werd door hem lastiggevallen. De man had een contactverbod opgelegd gekregen, maar omdat hij zich daar niet aan hield, had ze opnieuw aangifte gedaan.