Verdachte doden echtpaar Hengelo is zoon

De verdachte die is aangehouden in verband met het dode echtpaar in het Gelderse dorp Hengelo is hun zoon. Dat zegt de politie op Twitter. Meer informatie kan de politie niet geven.

Het echtpaar werd maandagochtend dood aangetroffen in hun huis aan de Julianalaan. De zoon woonde bij hen in huis. Hij meldde zich maandagochtend bij een ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of de verdachte gewond is en zich in het ziekenhuis liet behandelen.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en heeft een mobiel kantoor bij de woning neergezet, van waaruit de rechercheurs hun werk kunnen doen. De woning ligt in een rustige woonwijk. De omgeving van het huis is afgezet met linten.