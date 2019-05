Verdachte doden drie mensen zit in beperkingen

De man die woensdag is aangehouden in verband met het doden van drie mensen zit vast in beperkingen.

Dat betekent dat de 27-jarige verdachte alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan media en ook niet aan het publiek, meldt de politie.

Thijs H. wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide en een 56-jarige vrouw in Den Haag. Hij is woensdag rond 22.30 uur opgepakt in Zuid-Limburg. De verdachte werd eerder woensdagavond op de nationale opsporingslijst geplaatst. De politie had ook beelden van hem verspreid.