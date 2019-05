De 27-jarige man die wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide en een 56-jarige vrouw in Den Haag is aangehouden, meldt de politie. Hij is opgepakt in Zuid-Limburg.

De man wordt ervan verdacht dat hij op 7 mei op de Brunssummerheide bij Heerlen twee personen, een 68-jarige man een een 63-jarige vrouw heeft gedood. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij op 4 mei een 56-jarige vrouw heeft gedood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag.