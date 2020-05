Verdachte doden broer langer vast

De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag het voorarrest van een 30-jarige man uit Heerlen verlengd. De man wordt ervan verdacht op zondag 17 november 2019 zijn 26-jarige broer met messteken om het leven te hebben gebracht.

De broers zouden ruzie met elkaar hebben gehad. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar de jongere broer niet veel later overleed. De verdachte zou alcohol- en drugsproblemen hebben, de rechtbank beslist op een later moment of aanvullen psychiatrisch onderzoek nodig is.

De advocaat van de verdachte Sylvester Römer sprak na afloop van „een slordige zitting”, waarbij de verdachte zelfs niet eens het laatste woord kreeg, iets waar iedere verdachte volgens de wet recht op heeft. Volgens de rechtbank was dat wegens tijdgebrek. Bovendien was de zaak niet door een bode uitgeroepen, zodat de advocaat van de familie en de pers er niet bij aanwezig konden zijn. De rechtbank laat weten de gang van zaken te onderzoeken.

Römer is er absoluut niet over te spreken. „Van de rechtbank mag verwacht worden dat er meer tijd wordt genomen. De verdachte heeft altijd het recht op het laatste woord. Bovendien heeft de rechtbank ook niet gekeken naar andere procespartijen. Dit gaat niet goed.” De advocaat en verdachte hadden vrijdag via een videoverbinding contact met de rechtbank.

Iets soortgelijks gebeurde donderdag in de rechtbank in Groningen. Ook daar kreeg de verdachte wegens tijdsgebrek niet de kans om nog iets te zeggen aan het einde van de zitting. Dat leidde tot de nodige commotie nadat een journalist die bij de zaak zat erover twitterde.