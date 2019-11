Verdachte doden Amerikaanse studente berecht

De 24-jarige Joël S. staat woensdag voor de rechtbank in Rotterdam terecht voor het doden van de 21-jarige Amerikaanse psychologiestudente Sarah Papenheim, op 12 december vorig jaar. De verdachte heeft bekend dat hij zijn huisgenote heeft neergestoken op haar kamer in een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen.

Het slachtoffer werd gevonden met tientallen steek- en snijwonden en overleed vlak daarna. Ze werd gevonden nadat de moeder van S. de politie had gewaarschuwd. Zij was door haar zoon gebeld. Hij werd kort daarna aangehouden op het treinstation in Eindhoven, waar hij vandaan komt.

Volgens psychiaters en psychologen lijdt S. aan hallucinaties en waanbeelden. De verdachte is daarnaast nog neurologisch onderzocht.

S. zal bij zijn rechtszaak zijn, aldus zijn advocate. Ook de moeder van Papenheim komt over uit de VS, zoals ze ook deed voor de korte inleidende zittingen. Ze zal gebruikmaken van haar spreekrecht en een verzoek tot schadevergoeding indienen, aldus haar advocaat. Na de eerdere zelfmoord van haar zoon stond Sarah centraal in haar leven.

De Zorgconsul in Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar het optreden van hulpverleners van het wijkteam en het meldpunt verwarde personen. Die kregen meldingen, onder andere van Papenheim, over het afwijkende gedrag van S. en doodsbedreigingen. Het rapport komt vrijdag uit.