Verdachte dodelijke straatrace blijft vast

De 19-jarige Desley J. die vorig jaar september een 62-jarige fietser doodreed in Rijswijk, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting. De man wordt ervan verdacht dat hij met een achttienjarige vriend, Jessy P., met een straatrace bezig was.

P. is ook verdachte in deze zaak, maar hij zit niet in voorarrest omdat hij met zijn auto niet het ongeluk veroorzaakte.

De mannen zelf ontkennen dat zij met elkaar aan het racen waren op de Generaal Spoorlaan. Het Openbaar Ministerie gelooft dat echter niet. Diverse getuigen zouden de auto’s heel hard hebben zien rijden en uit technisch onderzoek blijkt dat de mannen meer dan 90 km/uur hebben gereden.

De advocate van J. pleitte ervoor dat haar cliënt vrijgelaten zou worden, of desnoods met een enkelband weer naar buiten mocht. Volgens haar heeft J. last van een PTSS sinds het ongeluk. De man vertelde zelf ook aan de rechter dat het heel slecht met hem gaat. „Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, ook voor de nabestaanden”, zei hij. De officier van justitie noemde echter nog een aantal verkeersovertredingen waar J. bij betrokken was in de korte tijd dat hij zijn rijbewijs heeft.

De rechter vindt ook dat J. vast moet blijven zitten tot de volgende zitting. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak weer door de rechtbank wordt behandeld. Het is nog niet duidelijk of de zaak van de twee mannen gelijktijdig inhoudelijk gaat worden behandeld.