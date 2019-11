Verdachte dodelijke schietpartij vrij

Een 33-jarige Rotterdammer wordt niet langer verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij, vorige week woensdag in de Maasstad. Een 30-jarige inwoner van Rotterdam kwam hierbij om het leven. Hij werd in zijn auto meerdere keren beschoten op de Putsebocht. Hulp mocht niet meer baten.

Diezelfde avond werd de 33-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij zat kort voor de schietpartij met het slachtoffer in de auto. Zijn betrokkenheid is door de politie uitgebreid onderzocht. Hij is geen verdachte meer, maar wel een getuige in het onderzoek.