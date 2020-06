Verdachte dodelijke schietpartij van Spanje naar Nederland

Een 23-jarige vrouw uit Spanje is overgebracht naar Nederland, omdat ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Schiedam. Ze zou erbij zijn geweest toen op 28 december een 26-jarige man uit Rijswijk werd doodgeschoten in een woning aan de Boomgaardstraat in Schiedam.

De vrouw was eind februari opgepakt in de Spaanse plaats Málaga.

Twee andere mensen die toen in de woning zouden zijn geweest, waren in januari al opgepakt. Het gaat om de 41-jarige bewoner van het huis waar de man werd doodgeschoten, en een 31-jarige man uit Den Haag. Een 32-jarige man uit Deventer en een 37-jarige man uit Schiedam worden ervan verdacht het drietal met een auto te hebben opgepikt na de schietpartij.