Verdachte dodelijke schietpartij in parkeergarage blijft zwijgen

Een van de twee verdachten in de zaak rond de dodelijke schietpartij in parkeergarage The Bank in Amsterdam blijft na ruim een jaar voorarrest zwijgen over zijn betrokkenheid. Dit meldde de officier van justitie dinsdag tijdens een tussentijdse zitting in de rechtbank in Amsterdam.

Bij de schietpartij op 18 mei vorig jaar kwam de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 22-jarige Amsterdammer Darnell T. ervan dat hij ‘s nachts na het uitgaan in de buurt van het Rembrandtplein tijdens een opstootje bij de betaalautomaat naar een auto is gerend om een wapen te halen, waarmee de hoofdverdachte Erxinio Luntungan (21) zou hebben geschoten.

T. zit nu ruim een jaar in voorarrest en beroept zich op zijn zwijgrecht, ook als hij wordt verhoord over de rol van Luntungan, zei de officier. De rechtbank besloot de voorlopige hechtenis van T. te verlengen tot de volgende zitting in oktober.

Amsterdammer Luntungan is nog voortvluchtig. Hij staat sinds eind april op de Nationale Opsporingslijst. Justitie looft een beloning van 10.000 uit voor de gouden tip die leidt naar zijn aanhouding. De rechtbank gaf dinsdag op verzoek van justitie een zogeheten bevel gevangenneming af. Bij een arrestatie in het buitenland vergemakkelijkt dit bevel zijn uitlevering naar Nederland. En bij een arrestatie in Nederland gaat Luntungan zonder tussenkomst van een rechter-commissaris of een raadkamer en bijbehorende termijnen direct naar het huis van bewaring.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat gepland voor januari 2021. T’s advocaat Gerald Roethof vindt dit te laat. „Het duurt lang, heel erg lang, veel te lang”, zei Roethof, die vergeefs een verzoek deed voor opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis van T.

Roethof overhandigde de rechtbank screenshots van beveiligingsbeelden, waaruit zou blijken dat ook anderen een vuurwapen aan Luntungan hebben kunnen geven. „Er zijn wel twaalf contactmomenten waarop Luntungan het wapen van iemand kon krijgen.”

De beelden tonen volgens Roethof niet aan dat T. het wapen overhandigt. „Het is niet genoeg voor een verdenking.” De officier van justitie zegt echter dat getuigen hebben verklaard dat T. bij een auto iets in zijn broekband stopte, waarna de sfeer „eng” werd. Op beveiligingsbeelden lijkt het dat T. naar een wapen greep, vier seconden later zou Luntungan de trekker hebben overgehaald.