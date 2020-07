Verdachte dodelijke ripdeal Rotterdam opnieuw vrijgesproken

Het hof in Den Haag heeft de 31-jarige Herald R. woensdag vrijgesproken van betrokkenheid bij een dubbele moord in een woning in Oud-IJsselmonde in Rotterdam, in januari 2015. Het hof zag onvoldoende aanwijzingen dat R. de fatale schoten heeft gelost. R. raakte zelf ook gewond aan zijn schouder bij de schietpartij.

Er was twintig jaar cel tegen de man geëist. De rechtbank sprak R. eerder ook al vrij van moord of doodslag. Hij kreeg toen wel vier jaar cel voor het bezit van 6 kilo cocaïne en wapenbezit. Hij is inmiddels weer op vrije voeten en is naar verluidt teruggekeerd naar zijn thuisland Albanië. R. was niet aanwezig bij de behandeling van zijn zaak en ook bij de uitspraak woensdag bleef hij weg.

De schietpartij had plaats in een pand waar drugs werden bewerkt. In totaal is er 21 keer geschoten met drie verschillende wapens. Volgens het OM was het dodelijke geweld het gevolg van „een ordinaire ripdeal”, er zou ook cocaïne zijn gestolen. Het hof ziet dat echter „niet bevestigd in het dossier”.

De verdachte en de slachtoffers - broers van elkaar - komen allen uit Albanië. Er zouden nog meer mensen betrokken zijn bij de schietpartij. Een van hen is nog spoorloos. De vermeende bestuurder van de vluchtauto werd begin dit jaar in Frankrijk opgepakt, het is nog niet duidelijk of er een zaak tegen hem gaat komen.