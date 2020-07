Verdachte dodelijke brand Hillegom aangeklaagd voor drie branden

Justitie houdt de 22-jarige Sean M., die wordt verdacht van een dodelijke brandstichting in januari vorig jaar in Hillegom, verantwoordelijk voor meerdere branden. Dit zei de officier van justitie woensdag bij aanvang van de rechtszaak in de rechtbank van Den Haag. M. woont de zitting bij via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting.

M. zou in juli 2017 ook brand hebben gesticht in zijn toenmalige woning aan de Vinkenlaan in Hillegom. Hij wordt tevens aangeklaagd voor een brand in een schuur aan de Oude Weerlaan in Hillegom in februari 2015, toen hij nog minderjarig was.

Bij de fatale brand aan de Stationsweg kwam op 17 januari vorig jaar de Chinese student sterrenkunde Maolin Zhang (27) om het leven. M. wordt daarom aangeklaagd voor brandstichting met de dood tot gevolg. De verdachte, die zelf ook in het pand woonde, werd in april vorig jaar opgepakt na intensief onderzoek van de politie naar de toedracht van de brand. Maanden later bekende hij de brandstichting.

In het pand aan de Stationsweg werden kamers verhuurd. Een van de bewoners werd wakker van de brand en kon de buren waarschuwen. Zhang kon niet ontkomen. Zijn lichaam werd na de brand gevonden. M. zegt over de fatale brand: „Ik werd wakker om naar mijn werk te gaan. Opeens kreeg ik het idee om brand te stichten. Het is nooit mijn bedoeling geweest dat het zo uit de hand zou lopen en dat er nog mensen binnen waren.” M. dacht dat de brand in de meterkast beperkt zou blijven tot rookschade en fietste na de brandstichting naar zijn werk. „Ik schrok ervan toen ik hoorde dat het pand in lichterlaaie stond.”

M. noemt de brandstichtingen „leuk en spannend”. Ook was het hem vaak te doen om verzekeringsgeld. „Ik heb vier keer geld van de verzekering gekregen volgens mij.” M. heeft een licht verstandelijke beperking en een persoonlijkheidsstoornis. Hij zou verminderd toerekeningsvatbaar zijn. De psycholoog en psychiater adviseren daarom tbs met dwangverpleging. „Ik wil heel graag hulp hebben en aan mezelf werken”, vertelde M. de rechter.

Zhang kwam naar Nederland om te promoveren in de astronomie. Na zijn dood zette de vakgroep sterrenkunde van de Universiteit Leiden een crowdfundingsactie voor de ouders van Maolin op. Die actie leverde bijna 75.000 euro op. Op de universiteiten in Peking en Leiden zal nog een plaquette worden onthuld met daarop een kunstwerk van kunstenaar en sterrenkundige Vincent Icke, ter nagedachtenis aan de promovendus. In februari werd bekend dat er een asteroïde naar Maolin Zhang is genoemd.