De man die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben doodgestoken in een woning aan de Homerusstraat in Rotterdam, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend.

De politie hield woensdag de 51-jarige Rotterdammer aan, nadat hij zichzelf had gemeld op het politiebureau. Door het incident in de woning in de Rotterdamse wijk Lombardijen kwam een 49-jarige vrouw om het leven.