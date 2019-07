Verdachte dodelijk ongeval op vrije voeten

De rechtbank Limburg heeft een 20-jarige automobilist uit Helmond op vrije voeten gesteld. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Nederweert. Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank vrijdag gezegd.

De raadkamer van de rechtbank wees een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om het voorarrest van de man te verlengen, af. De man was op 23 juni betrokken bij een verkeersongeval, waarbij een 18-jarige jonge vrouw uit Ell om het leven kwam. Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur ’s nachts bij de Brugstraat in Nederweert.

De verdachte reed na het ongeval door, maar kon niet veel later worden opgepakt. Na de aanrijding werd de vrouw naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen overleden.