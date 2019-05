Verdachte dodelijk ongeval in Goes weer vast

De verdachte van een dodelijk ongeval in oktober in Goes waarbij twee mensen omkwamen, zit weer in de cel. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag bekendgemaakt.

De destijds 19-jarige verdachte uit Kloetinge reed veel te hard en had ruim vier keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan.

Een rechtbank had eerder op grond van zijn leeftijd de voorlopige hechtenis van de verdachte geschorst en geoordeeld dat hij zijn berechting onder bepaalde voorwaarden in vrijheid mocht afwachten. Het Openbaar Ministerie was het hiermee niet eens en ging in beroep.

Door de aanrijding kwamen een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige vriend uit Macedoniƫ om het leven.