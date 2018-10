Verdachte dodelijk ongeval A44 langer vast

De bestuurder die ervan wordt verdacht dat hij zaterdag op de A44 een dodelijk ongeluk veroorzaakte, blijft nog twee weken vastzitten. Het ongeluk ter hoogte van Nieuw-Vennep kostte het leven aan een 66-jarige man en zijn 62-jarige vrouw uit Houten. Een derde persoon raakte gewond.

De 32-jarige verdachte uit Oegstgeest zou bij een inhaalmanoeuvre eerst een auto hebben geraakt en daarna achterop de auto van het echtpaar zijn gereden. Uit controle is gebleken dat de man alcohol had gedronken en onder invloed was van cocaïne, amfetamine en methamfetamine.