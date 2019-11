Verdachte diende patiënte 3 keer insuline toe

De van insulinemoorden verdachte Rahiied A. zou in het Jasmijnhuis in Ridderkerk een 73-jarige vrouw drie achtereenvolgende dagen insuline hebben ingespoten. Daardoor kreeg ze drie keer plotseling een ernstige hypo - een extreem lage bloedsuiker. Twee keer knapte ze in het ziekenhuis snel op en mocht zij weer terug naar het verzorgingshuis. Na de derde hypo besloot het verzorgingshuis een ‘comfort-care-beleid’ te voeren waarbij een patiënt morfine krijgt toegediend. Binnen een week is zij overleden.

De rechter schetste deze gang van zaken donderdag op de derde zittingsdag. A. blijft nog steeds hardnekkig zwijgen. Hij staart naar de rechters en ging aanvankelijk ook niet in op hun verzoek om te zeggen dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. Na een korte schorsing zei hij een keer: „ik heb er niks mee te maken, verder beroep ik me op mijn zwijgrecht op advies van mijn advocaten”.

Ook dinsdag sprak hij deze regel uit. Maandag zei hij vrijwel niets.

A. wordt beschuldigd van vier insulinemoorden en meerdere pogingen daartoe in vier verzorgingshuizen.