Verdachte die vrouwen neerstak voor de rechter

Voor de „kick” vier vrouwen neersteken vanuit de auto. Daarvoor moet de 24-jarige René V. donderdag voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van vijf pogingen tot moord, mishandeling, bedreiging met verkrachting en belaging.

De vrouwen, die aan het hardlopen of fietsen waren, werden geraakt in een arm of in de borst. In elk geval één van hen liep daardoor een klaplong op en verkeerde enige tijd in kritieke toestand. De steekincidenten deden zich vorig jaar november en in januari van dit jaar voor in Castricum, Egmond-Binnen en Barsingerhorn.

Ook wordt V. verdacht van het met zijn auto aanrijden van een vrouw en hij staat tevens terecht in een andere zaak die draait om bedreiging en stalking. In totaal gaat het in beide zaken om elf slachtoffers, allen vrouwen.

De uit Julianadorp afkomstige V. heeft na zijn arrestatie in april een bekentenis afgelegd. Hij zei dat hij niet de bedoeling heeft gehad de betrokken vrouwen „te doden of te verwonden”, zo tekende de rechter-commissaris uit zijn mond op. „Ik denk dat ik er een kick van kreeg”, aldus de verdachte, die spijt heeft betuigd. In het kader van de bedreigings- en stalkingszaak was V. onder behandeling bij een psycholoog.