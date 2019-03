Verdachte crash Anna Paulowna hoort vonnis

De 20-jarige Siem B. uit Oudesluis hoort woensdag het oordeel van de rechtbank in Alkmaar over zijn veronderstelde hoofdrol in de fatale autocrash in Anna Paulowna. Daarbij kwamen op 1 september vorig jaar kort na middernacht drie tieners van 15 en 16 jaar die bij hem in de auto zaten, om het leven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van vijf jaar en aansluitend een rijverbod van vijf jaar geëist.

B. zelf zei dat hij zich niets meer kan herinneren van de gebeurtenis, ook niet of hij zelf achter het stuur zat. Maar de aanklaagster zei dat er „geen enkele twijfel” is dat B. de auto bestuurde en de crash heeft veroorzaakt. Volgens haar is de verdachte met een race begonnen toen hij achter een vriend aanging die met piepende banden wegreed.

De verdachte zou in het dorp veel te snel hebben gereden en na een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur hebben verloren. Drie jongens overleden ter plekke. B. en zijn toenmalige vriendin raakten gewond.

De officier van justitie verweet hem stoerdoenerij en roekeloosheid. Ze nam het hem erg kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid op zich heeft genomen.

De advocaat van B. zei dat ondanks de getuigenverklaringen niet kan worden bewezen dat zijn cliënt achter het stuur zat. Hij vroeg om vrijspraak.