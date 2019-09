Verdachte coldcase gepakt dankzij DNA-match

Een man die eind mei werd gearresteerd op verdenking van het doden van een 31-jarige vrouw in een woning in Naaldwijk in 2003, liep tegen de lamp door een DNA-match. Het celmateriaal van de man zat in de DNA-databank na een veroordeling in 2016, waarna het overeenkwam met DNA-materiaal dat is gevonden onder de nagels van de linkerhand van het slachtoffer. Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting van de coldcase voor de rechtbank in Den Haag.

Het slachtoffer is de Poolse Iwona Gallis, die naar Nederland was gekomen om in de tuinbouw te werken, maar in het drugsmilieu terechtkwam. Ze zou in de woning zijn geweest om wietplanten te toppen, die daar op zolder stonden. Ze is volgens het OM met een zwaar voorwerp geslagen en gewurgd. De aanklaagster denkt dat de vrouw is gedood door iemand die geld en hennep wilde stelen. Er was ruim 12.000 euro gestolen.

De verdachte, de 47-jarige Mustafa A. uit Maassluis, ontkent dat hij iets met haar dood te maken heeft. Zijn advocaten wezen erop dat er geen ondersteunend bewijs is. Ze vinden dat de politie te weinig onderzoek deed naar vier anderen, die in hun ogen ook verdacht zijn. Ze vroegen A. vrij te laten uit voorarrest maar de rechtbank wees dat af.