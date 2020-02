Verdachte brief in Maastricht gevonden bij pand van ABN AMRO

Het pand in Maastricht waar een verdachte brief is gevonden is een bankfiliaal van ABN AMRO, meldt een woordvoerder van de bank. Eerder op de dag ontplofte in Amsterdam een bombrief in een postsorteercentrum van ABN AMRO.

Of beide zaken verband met elkaar houden is niet bekend. Het betreffende pand in Maastricht staat aan de Avenue Ceramique. Het getroffen pand in Amsterdam staat aan de Bolstoen.

Eerder op de dag, iets voor 08.30 uur, ontplofte bij een postsorteerbedrijf van het bedrijf Ricoh aan de Wiebachstraat in Kerkrade ook een poststuk. Het pand is inmiddels door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) als veilig bestempeld. Er is dus geen direct gevaar meer voor de omgeving. Wel blijft de locatie, die beperkt beschadigd is geraakt door de explosie, voorlopig gesloten voor verder onderzoek, meldt de politie.