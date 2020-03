Hulpdiensten zijn in Purmerend uitgerukt voor een verdachte brief in het gemeentehuis. Politie en brandweer doen onderzoek in het gebouw aan de Purmersteen.

Meer informatie ontbreekt.

De afgelopen tijd waren er meerdere meldingen van bombrieven die naar bedrijven waren gestuurd. Sommige pakketjes ontploften, sommige bleken loos alarm.