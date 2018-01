Verdachte brief distributiecentrum Heerlen

Bij het distributiecentrum van PostNL in Heerlen is dinsdag een verdachte brief aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de brief niets gevaarlijks bevatte, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van 1Limburg.

1Limburg meldt op basis van bronnen dat de brief gericht was aan de in opspraak geraakte Brunssumse wethouder Jo Palmen. De politiewoordvoerder kan hier uit privacyoverwegingen niets over zeggen. Zij zegt wel dat er geen sprake was van een gewone brief en dat er nog een onderzoek loopt naar de herkomst.

Over de positie van Palmen is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Hij werd in oktober wethouder. Vlak daarna verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Hij weigert echter af te treden, daarin gesteund door een meerderheid in de raad. Palmen is wethouder Grondzaken in Brunssum, maar hij heeft al langer een conflict met diezelfde gemeente over een gronddeal.

Voormalig burgemeester Luc Winants trad in december af toen een meerderheid van de raad weigerde wethouder Palmen weg te sturen. Er loopt een nieuw integriteitsonderzoek naar Palmen.