Verdachte brief bezorgd bij Okura hotel in Amsterdam

Bij hotel Okura in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat is een verdachte brief bezorgd. De recherche, forensische opsporing en een explosievenverkenner van de politie zijn ter plaatse. Het hotel wordt vooralsnog niet ontruimd, meldt een woordvoerder van de politie.

De afgelopen dagen zijn meerdere bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Geen van de brieven is afgegaan, maar ze hadden volgens de politie wel degelijk kunnen ontploffen en zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De politie houdt er rekening mee dat alle brieven van dezelfde afzender zijn. Als afzender stond het CIB vermeld, maar uit onderzoek van de recherche blijkt dat het incassobureau niet bij de zaak betrokken is.

Wie een brief krijgt met een verdikking erin en een sticker met het logo van het CIB erop, krijgt het dringende advies die niet te openen en meteen 112 te bellen.