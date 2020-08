Verdachte brandstichting Joods restaurant blijft vastzitten

De 31-jarige Saleh A., verdacht van brandstichting en het inslaan van ruiten bij het Joodse restaurant HaCarmel, blijft vastzitten. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank woensdag besloten.

De advocaat van A. had gevraagd de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen dan wel te schorsen, maar de rechtbank wees deze verzoeken af.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Palestijns-Syrische vluchteling A. op vrijdag 8 mei „agressief gekleed in camouflagekleding en met een ijzeren buis in de hand” in het koosjere restaurant in Amsterdam geprobeerd een vlag in brand te steken. Ook zou hij ramen in hebben geslagen. In 2017 is hij voor soortgelijke feiten veroordeeld.

De officier van justitie liet weten dat er ernstige zorgen bestaan over het herhalingsgevaar. A. zou onder andere gezegd hebben dat hij „nog niet klaar” is en dat hij de vlag nogmaals in brand wil steken. Ook zou hij hebben aangegeven te willen gaan schieten en dat hij goddelijke commando's ontvangt. Het gaat volgens de officier niet goed met A. in detentie. Hij gedraagt zich daar zeer dreigend en agressief. Om die reden is overplaatsing naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) aangevraagd.

Op 21 oktober volgt nog een pro-formazitting. Op 17 november is de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland. De officier liet weten dat een in radicalisering gespecialiseerde antropoloog een rapport zal aanleveren, waarin naar verwachting ook aandacht wordt besteed aan een eventueel terroristisch oogmerk van A. Dit staat op dit moment niet op de aanklacht.

A. was woensdag niet in de rechtszaal aanwezig. Ter zitting bleek dat hij wel had verwacht via telehoren deel te kunnen nemen, maar door miscommunicatie was deze verbinding niet tot stand gebracht.

De rechtbank in Amsterdam doet 26 augustus uitspraak in een andere strafzaak, over het plaatsen van een nepbom bij HaCarmel in januari. Daarin staat een andere verdachte terecht.