Verdachte Blerick voorlopig vast in Frankrijk

Frankrijk draagt de twintigjarige Amsterdammer die mogelijk betrokken was bij een dodelijk schietpartij in Blerick nog niet aan Nederland over. Bij de in Parijs aangehouden man is een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen gevonden. Zolang het onderzoek naar die drugs niet is afgerond, willen de Franse autoriteiten de verdachte niet laten gaan. Parijs heeft wel toegezegd de verdachte zo spoedig mogelijk over te dragen.

De Amsterdammer landde maandag op het Franse vliegveld Orly na een vlucht vanuit Frans Guyana. De man stond internationaal gesignaleerd en liep bij een controle op de luchthaven tegen de lamp. Hij werd onder meer gezocht voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in Blerick op 1 november vorig jaar.

Door de schietpartij kwam de 22-jarige Ömer Köksal om het leven. Het gebeurde op klaarlichte dag en het veroorzaakte veel tumult in de Limburgse plaats. Bijna twee weken na het incident werd in Rotterdam al een 22-jarige man aangehouden. Die zit nog in voorlopige hechtenis.