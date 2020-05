Verdachte bioscoopmoorden Groningen langer vast

Ergün S., de man die verdacht wordt van het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop in Groningen, blijft in voorarrest. Dat besliste de rechtbank in Groningen donderdag.

Bij de zogeheten pro-formazitting ging het alleen om het voorarrest. In februari werd al duidelijk dat het politieonderzoek is afgerond. De inhoudelijke behandeling kan nog niet plaatsvinden omdat S. eerst psychisch moet worden onderzocht. Hiervoor zou hij in april naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gaan. De opname is uitgesteld. Het PBC draait door de coronacrisis op halve kracht. S. kan er mogelijk in de tweede helft van mei terecht.

De volgende pro-formazitting is op 9 juli. De rechtbank hoopt op 29 september de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen.

De 34-jarige S. uit Rotterdam was met zijn advocaat aanwezig en erg veranderd sinds de vorige zitting. Een van de rechters vroeg naar zijn gezondheid. „Het gaat redelijk goed, maar ik ben veel aangekomen”, antwoordde S. „Ik ben veranderd van medicatie. Ik denk dat ik nu de juiste krijg.”

S. zou op de ochtend van 26 oktober een slaapplaats hebben gezocht in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Binnen zou hij zijn overlopen door Gina Visser (55). Hij zou hebben gezwaaid met een mes, waardoor de vrouw achterover viel. Vermoedelijk is haar man Marinus Visser (56) op het geschreeuw afgekomen, waarna S. hem met het mes aanviel. Van het doodsteken van de man zegt S. niets meer te weten. Op het gebruikte mes is bloed van beide slachtoffers gevonden. Volgens S. verkeerde hij destijds in een psychose.

De slachtoffers kwamen uit Slochteren en werkten al jarenlang als schoonmaker in de bioscoop.