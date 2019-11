Verdachte Bekir E.: geen plan Hümeyra te doden

Hoofdverdachte Bekir E. zegt dat hij niet vooraf van plan was om de 16-jarige Hümeyra dood te schieten. Toen hij toevallig in de buurt van haar school reed, zag hij haar opeens lopen. Hij sprong de auto uit en rende achter haar aan over het schoolplein, omdat hij haar vragen wilde stellen, zei hij donderdag tegen de rechtbank in Rotterdam. Tal van doodsbedreigingen vooraf, waren volgens hem niet „serieus” bedoeld.

De vlot en veel pratende E. zei dat hij „een grote fout” heeft gemaakt, dat hij een grens over is gegaan en dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt. Hij wist die 18e december niet wat hij deed, omdat hij die dag ernstig onder invloed was van cocaïne, benadrukte E. meerdere keren. Dat hij soms snel agressief is en veel scheldt, komt volgens hem omdat hij verstandelijk beperkt is. Hij verwees zelf naar een rapport van het Pieter Baan Centrum waarin dit wordt geconcludeerd.

De verdachte zei dat hij werd gepest door Hümeyra en een andere ex-vriendin en hij wilde weten waarom. Volgens hem zat deze oude ex achter de pesterijen, zoals langsrijden en de middelvinger opsteken. Hij dacht dat deze ex Hümeyra ertoe aanzette aangiftes tegen hem te doen van mishandeling en bedreigingen. De rechtbank hield hem voor dat er geen enkele aanwijzing is gevonden voor gepest en dat deskundigen denken dat E. dit als een waanidee heeft verzonnen.

Hümeyra was doodsbang voor E., zo hebben haar naasten verteld. De verdachte zei dat de bedreigingen loos waren en dat hij haar alleen bang wilde maken. Ook was er geen sprake van een mogelijke ontvoering, waarmee hij met een vriend had gesproken. Dit was volgens hem „dronkemanspraat”. De tweede verdachte is donderdag niet op de zitting.