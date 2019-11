Verdachte Bekir E. geeft drugs de schuld

Verdachte Bekir E. (32) die op 18 december in de fietsenstalling van haar school de 16-jarige Hümeyra van dichtbij doodschoot, gaf donderdag voor de rechtbank in Rotterdam toe dat hij „een grote fout” had gemaakt. Dat was volgens hem vooral te wijten aan drugsgebruik. Die dag had hij voor het eerst sinds tijden weer cocaïne gebruikt, waardoor hij zichzelf „niet in de hand” had. Vrijdag zal het Openbaar Ministerie een strafeis bekendmaken.

Van een plan of gedachte vooraf om Hümeyra te doden of te ontvoeren was geen sprake, zei een uitgebreid pratende E. Hij reed toevallig rond bij de school en zag haar opeens lopen, zei hij. De vele doodsbedreigingen die hij het meisje toen al maandenlang stuurde, waren volgens hem alleen bedoeld om haar bang te maken.

Hümeyra was inderdaad doodsbang en deed meerdere keren aangifte vanwege stalking, bedreiging en mishandeling. Haar vader bracht en haalde haar van school. Ze zouden op die fatale dag opnieuw naar de politie gaan. Vader stond te wachten aan de voorkant van het gebouw, maar vanwege werkzaamheden moesten de leerlingen er aan de achterkant uit.

Daar sprong op dat moment E. uit zijn auto. Hümeyra vluchtte het schoolplein over, de school in waar een fietsenstalling is. Nadat ze daar op de grond was gevallen, kwam E. boven haar staan en schoot een paar kogels richting haar hoofd. Getuigen hebben dat verklaard en het is vastgelegd door camera’s die daar hingen. E. stapte daarna over haar lichaam heen en belde enkele minuten later zelf 112. Het pistool had hij naar eigen zeggen dagelijks bij zich omdat hij zich bedreigd voelde door motorclubleden.

Hümeyra, een goedlachs meisje dat goede cijfers haalde op school, had een half jaar eerder een heimelijke relatie met hem uitgemaakt. Ze zou niet hebben geweten dat hij veel ouder was dan zij. E. zei dat hij dacht dat Hümeyra 18 jaar was.

De verdachte zei dat zijn woede zich niet richtte op Hümeyra, maar op een andere ex van hem. Zij zou Hümeyra opjutten en hem samen pesten. Deskundigen zeggen dat dit een waanidee is van E. Zij omschrijven hem ook als verstandelijk beperkt, impulsief, snel agressief en vooral met zichzelf bezig. Het meeste sprak E. tegen. De deskundigen vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar E. stelt zelf dat hij die dag door drugsgebruik ontoerekeningsvatbaar was.