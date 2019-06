Verdachte: bekentenis in cold case verzonnen

De 49-jarige Ad K., die wordt verdacht van de moord dan wel doodslag op de in 2002 verdwenen Patrick van Dillenburg, zegt dat hij zijn eerder afgelegde bekentenis heeft verzonnen. Het is een ‘broodjeaapverhaal’, hield hij de rechtbank in Amsterdam donderdag voor tijdens een inleidende zitting in zijn strafzaak. K., verslaafd aan harddrugs, zegt dat hij is gezwicht voor onder meer financiële beloften van undercoveragenten.

"Ik heb Patrick niet vermoord, ik heb niets te maken met zijn vermissing, ik heb het verhaal verzonnen’’, zei hij in een uitvoerige, grotendeels in tranen afgelegde verklaring. Hij raakte naar eigen zeggen bevriend met de undercovers, die hem "bakken met geld" in het vooruitzicht stelden in ruil voor criminele klussen.

K.’s advocaten menen dat politie en Openbaar Ministerie buiten hun boekje zijn gegaan met de undercoveractie en dat de zaak van tafel moet. De rechtbank vindt het vooralsnog te vroeg voor dergelijke conclusies.