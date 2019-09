Verdachte bekent ontucht meisjes in Alem

De 46-jarige Anthony B. heeft het plegen van ontucht met en het heimelijk filmen van 24 minderjarige meisjes in het Gelderse Alem bekend. Dat bleek donderdag op de eerste dag van de strafzaak in de rechtbank in Zutphen.

"Ik ben te ver gegaan. Ik wilde stoppen maar kon het niet. Ik ben blij dat het meisje dit verteld heeft", zei B. ge├źmotioneerd tegen de rechters. Uit de duizenden kinderpornografische afbeeldingen die B. bezat, zijn 24 slachtoffers ge├»dentificeerd. Ouders hebben hun kinderen op de foto's herkend. De vrees blijft dat er meer slachtoffers zijn. B. wist namelijk op het moment dat de politie zijn computer in beslag nam, twee harde schijven uit huis weg te nemen. Die zouden zijn gedumpt op een stortplaats en zijn nooit teruggevonden.