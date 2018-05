Verdachte bekent grootschalige cybercrime

Een 37-jarige man die wordt verdacht van grootschalige online-oplichting heeft dinsdag in de rechtbank in Leeuwarden bekend. Er zijn drie zittingsdagen ingepland.

De ICT-expert bouwde vanuit Leeuwarden en Sneek webshops voor bedrijven. Hij verborg daarbij software en kon zo inloggegevens van klanten achterhalen, waaronder 20.000 mailadressen en wachtwoorden. Ook kon hij in Facebook-accounts komen. Hij verdiepte zich vervolgens in de levens van de gedupeerden en ging onder hun naam bekenden oplichten. Ook bestelde hij producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte hij voor zijn drugsverslaving, zo bekende hij in de rechtbank.

De man werd in 2016 opgepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat hij ruim 100.000 euro heeft buitgemaakt. Uit het hele land hebben driehonderd bedrijven en particulieren aangifte gedaan. Kort voor de zitting kwamen daar 240 aangiftes bij.